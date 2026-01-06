Sanremo, la Befana dei Pompieri conquista Piazza Colombo: festa e sorrisi per i più piccoli (Foto e video)

Il pomeriggio dell’Epifania ha trasformato Sanremo in una grande festa a cielo aperto, con Piazza Colombo gremita di bambini, famiglie e curiosi per l’arrivo della Befana dei Pompieri, uno degli appuntamenti più attesi delle festività.

Intorno alle 15, il camion dei Vigili del Fuoco ha fatto il suo ingresso in centro città tra applausi, musica e tanta allegria. I vigili del fuoco matuziani hanno accompagnato la Befana in un simbolico giro tra le vie cittadine, attirando l’attenzione dei più piccoli, che hanno seguito il percorso con entusiasmo e occhi puntati sulla celebre vecchina dell’Epifania.

La tappa finale è stata proprio Piazza Colombo, già animata da una folla festante. Qui la Befana ha incontrato i bambini, distribuendo caramelle e dolci e concedendosi foto e saluti, in un clima di spensieratezza che ha coinvolto anche molti adulti. Un pomeriggio semplice ma carico di significato, capace di unire tradizione e divertimento nel cuore della città.

Presente all’iniziativa anche l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, che ha voluto partecipare all’evento e condividere un momento di festa con le famiglie sanremesi e con i vigili del fuoco, protagonisti di una manifestazione che ogni anno rinnova un forte legame con la comunità.

La Befana dei Pompieri si conferma così un appuntamento molto amato, capace di chiudere le festività natalizie con un sorriso e di riportare in piazza lo spirito più autentico dell’Epifania: quello della condivisione, della vicinanza e della gioia dei bambini.