Dolceacqua celebra la creatività natalizia: ecco i vincitori del concorso 'Presepiando Festival 2025'

Si è svolta ieri, nel Comune di Dolceacqua, l’attesa cerimonia di premiazione del Presepiando Festival 2025, il concorso che ogni anno valorizza la creatività natalizia di commercianti, scuole e realtà locali attraverso allestimenti artistici ispirati al presepe. La giuria era composta da Ivano Anfosso (Centro Culturale Dolceacqua), Oreste Polidori (artista), Cristian Terribili (Presidente della Compagnia Carristi “Gli Zuveni”), Giulia Ferrari (architetto) e Viola Rebaudo, in rappresentanza della “giuria dei bambini”.

I vincitori

1° classificato – Allestimento Natalizio n. 7

Tabaccheria “Cassini” – Via Monsignor Giuseppe Laura, 4

Premio: “Pomeriggio relax in alloggio con spa privata”, a cura de La Stanza Segreta Spa Platinum.

Motivazione: un presepe realizzato quasi interamente a mano, apprezzato per il suggestivo contesto orientale e per l’attento studio dei dettagli, che ha colpito particolarmente la giuria.

2° classificato – Allestimento Natalizio n. 5

Alimentari “La Chicca Bio” – Via Patrioti Martiri, 5

Premio: confezione di prodotti tipici locali offerta dal Frantoio Castel Doria.

Motivazione: un forte messaggio di solidarietà e pace, con il pubblico coinvolto attivamente attraverso l’ulivo dei pensieri di speranza. Apprezzata l’armonia tra interno ed esterno del negozio e la perfetta integrazione con il contesto architettonico.

3° classificato – Allestimento Natalizio n. 2

Alimentari Francesca – Via San Sebastiano, 8

Premio: pizza, bevanda e dolce per due persone offerti dal Ristorante Pizzeria La Rampa.

Motivazione: suggestivo il contesto architettonico e interessante l’unione tra Natale religioso e pagano, rappresentata da un albero di Natale costruito con cassette di legno che accolgono presepe e doni, simbolo di un Natale contemporaneo.

Premio speciale “Categoria Scuole”

Il riconoscimento è stato assegnato alla Scuola Primaria di Dolceacqua, per una realizzazione pluriclasse.

Premio: contributo per l’acquisto di cancelleria, a cura del Centro Culturale di Dolceacqua.

Motivazione: un allestimento innovativo ma ben contestualizzato, con una grotta e altri spazi del presepe realizzati a partire da un libro aperto su una botte. Particolarmente apprezzato il lavoro minuzioso sul libro, vero protagonista della scena.

Hanno preso parte al concorso: Bar Pizzeria La Dolcevita; Alimentari Francesca; Polvere di Stelle; Alimentari Veronica; La Chicca Bio; Frank’s Bar; Tabaccheria Cassini; Scuola Primaria di Dolceacqua. Il Presepiando Festival 2025 si conferma così un appuntamento capace di unire tradizione, partecipazione e creatività, valorizzando il tessuto sociale e culturale di Dolceacqua nel periodo natalizio.