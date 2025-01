Sanremo: griglia 'smurata' al mercato e rischio per i pedoni, primo intervento 'urgente' della squadra di operai voluta dal Sindaco (Foto)

Primo lavoro ‘urgente’, questa mattina a Sanremo per la ‘Squadra di Pronto Intervento’ dell’ufficio viabilità, voluta fortemente dal Sindaco Alessandro Mager.

Il team è stato destinato ad effettuare lavori in tempi celeri su piccoli problemi, fornendo quindi anche risposte concrete e veloci alle segnalazioni giunte da parte della cittadinanza. Alcuni interventi erano già stati calendarizzati nei giorni scorsi ma, questa mattina, la squadra è stata chiamata per risolvere una situazione pericolosa al mercato ambulante.

Una griglia si era smurata dalla pavimentazione e rischiava di provocare cadute ai pedoni. La griglia si trovava proprio sul passaggio pedonale di coloro che entravano al mercato per acquistare sui banchi. La polizia Locale, ritenuto l'alto rischio, ha attivato la squadra, che è intervenuta prontamente sul posto per ricostruire la sede in muratura della griglia e riportare in sicurezza il transito pedonale.