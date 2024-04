Sanità nel ponente ligure, Toti: "Al Saint Charles il pronto soccorso aprirà a maggio" (Video)

"Il pronto soccorso all'ospedale di Bordighera, così come previsto dalla convenzione con i privati che gestiscono il gruppo di Ettore Sansavini, aprirà entro l'estate, credo i primi di maggio" - ha dichiarato, nel pomeriggio, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in piazza Garibaldi a Camporosso, dove ha presenziato alla presentazione della lista “SiAmoCamporosso” con la quale il candidato sindaco Maurizio Morabito si presenterà alle prossime elezioni comunali in programma l'8 e il 9 giugno.

"L’ospedale Saint Charles sta già lavorando, tre sale operatorie sono in funzione già oggi" - ha sottolineato il presidente ligure parlando dell'ospedale di Bordighera - "Stiamo chiudendo le gare per rafforzare ulteriormente quest’area della regione con maggiore capacità sia in ortopedia, sia in cardiologia e sia in oculistica".

Riguardo alla sanità nel ponente ligure, Toti ha aggiunto: "Stiamo riuscendo a tenere aperti presidi sanitari laddove i nostri predecessori li avevano chiusi in situazioni molto migliori da parte della finanza pubblica. Se poi consideriamo anche la riapertura del reparto di ostetricia dell’ospedale di Sanremo e il fatto che stiamo investendo per costruire una grande casa della salute a Ventimiglia, penso che il ponente della Liguria, davvero, potrà cambiare passo anche in sanità".