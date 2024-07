Liste d’attesa all’Asl 1, per una visita pneumologica ci vogliono di 183 giorni, 143 per una colonscopia

Per una visita pneumologica il tempo di attesa è di 183 giorni, si scende a 83 giorni per una visita oculistica e a 20 per una visita ortopedica, ma per una visita endocrinologica ci vogliono 79 giorni per essere visitati.

Sono i tempi di attesa diffusi dall’Asl 1 Imperiese aggiornati al 15 luglio scorso. Ma non sono gli unici marchiati di rosso da parte della direzione dell’azienda sanitaria locale.

Emergono i casi dell’esofagostroduodenoscopia. Per una visita bisogna mettersi il cuore in pace e attendere praticamente tre mesi, 104 giorni sono necessari anche per una visita ginecologica, 83 per un elettrocardiogramma dinamico di Holter e 143 per una colonscopia.

Che la situazione non sia da Guinness dei Primati lo aveva evidenziato anche la Cisl con il suo segretario alla Funzione Pubblica Nico Zanchi quando, pochi giorni, fa aveva sottolineato che “la provincia di Imperia, da un punto di vista sanitario, è un territorio disagiato. Fino a quando tutte le misure organizzative vagliate dalla Regione non saranno strutturate su questa realtà, continueremo ad avere una sanità non adeguata alle esigenze del territorio”.