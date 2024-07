Liste d'attesa nell'Imperiese, l'Asl 1 rassicura: "Messe in campo tutte le risorse possibili, teniamo tutto sotto costante monitoraggio"

"Il tema delle liste di attesa è un argomento sul quale Asl1 sta dedicando molte energie e attenzioni. Le problematiche ci sono ma c'è da dire che l'azienda prosegue con grande impegno, nella direzione dell'abbattimento delle liste di attesa, criticità presente non solo in provincia di Imperia ma in ogni Asl d'Italia, soprattutto per la ormai conclamata carenza di personale medico". Inizia così la replica dell'Asl 1 in merito al nostro articolo in cui si denunciavano i lunghi tempi di attesa per varie prestazioni ospedaliere.

"Per quanto riguarda pneumologia ad esempio, hanno preso il via recentemente delle sedute aggiuntive oltre alla gestione delle richieste in “back office”, precisa l'azienda sanitaria imperiese, ossia contattando il numero verde 800186044, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Il servizio prende in carico la segnalazione, che viene gestita con la struttura interessata e verificata con il medico prescrittore sulla base del quesito diagnostico. Nel momento in cui venga rilevata una disponibilità per l’appuntamento, si può contattare direttamente l’interessato per comunicare la data".

Sul fronte gastroenterologia l'Asl 1 poi, segnala "tre nuove assunzioni di medici ed un concorso in itinere per l'assunzione di un cardiologo. Discorso simile per ginecologia dove è stato bandito un avviso pubblico per l'assunzione di professionisti e su radiologia si segnalano delle ottime performance, per la quale le attese sono ai minimi termini. Su oculistica a partire dal mese di giugno sono state potenziate le sedute, otto al mese e con un incremento dell'attività ambulatoriale, su Imperia".

”L'azienda – spiega il Direttore Sanitario Dott. Roberto Predonzani – sta mettendo in campo tutte le risorse possibili per l'abbattimento delle liste di attesa, un aspetto che teniamo sotto costante monitoraggio”.