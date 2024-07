Bordighera, prenotazioni visita specialistica artrosi dell'anca e del ginocchio all'ospedale Saint Charles

Sempre presente l'iniziativa organizzata dall'Ospedale Saint Charles di Bordighera e rivolta alla popolazione dedicata alle patologie dell'artrosi dell'anca e del ginocchio.

È infatti ancora aperta la lista per prenotare la visita specialistica con il prof. Nicola Ursino esperto in artrosi dell'anca e del ginocchio che visiterà sabato 13 luglio presso l'ambulatorio chirurgico situato al secondo piano del padiglione ambulatoriale dell'Ospedale Saint Charles.

Ricordiamo che in questo caso è necessaria la prenotazione tramite CUPA Regionale, richiedendo l'appuntamento il giorno 13 luglio presso Ospedale Saint Charles di Bordighera, e pagamento del ticket con richiesta medica per “visita per artrosi dell’anca e del ginocchio”.