Bordighera, futuro incerto per il mercato del giovedì: sondaggio social sulla location

Scatta un sondaggio social sulla possibile location del mercato del giovedì a Bordighera. Il futuro incerto degli ambulanti, che, per ora, resteranno sul lungomare ma, in attesa della conclusione dei lavori in corso sulla passeggiata e dell'avvio di quelli del secondo lotto, si stanno valutando anche altre zone, ha dato il via a un'iniziativa sui social per capire l'opinione della comunità.

Nei giorni scorsi è, infatti, comparso un post, in un gruppo su Facebook, con scritto: "Bordighera, futuro incerto per il mercato del giovedì, si valuta, per non rovinare il nuovo lungomare, al momento del secondo lotto dei lavori, di spostarlo definitivamente in altre location. Vorreste che il mercato rimanga sul lungomare, con obbligo agli ambulanti di assicurare la pulizia del suolo, oppure vi andrebbe bene ovunque o vorreste che sia spostato in altro luogo? Scrivete nei commenti una possibile location".

Tra le opzioni che si possono scegliere ci sono: 'Il mercato deve rimanere sul lungomare!'; 'Va bene ovunque lo spostino'; 'Il mercato si dovrà spostare su altra location!' e 'Come era prima!!!'.

Al momento la maggioranza degli utenti ha indicato che preferisce che il mercato rimanga sul lungomare ma in molti hanno mostrato preoccupazione, con commenti e foto, sull’eventualità che i furgoni e la merce degli ambulanti possano danneggiare la nuova pavimentazione della passeggiata e le aiuole.