Ventimiglia, parcheggi a pagamento: la ditta Colombo presenta proposte migliorative

"In attesa dell’aggiudicazione definitiva alla ditta Colombo e successiva sottoscrizione del contratto, nelle more del completamento di tutte le verifiche richieste dal nuovo codice dei contratti pubblici, si rendono note le proposte migliorative mediante le quali Luigi e Gerolamo Colombo S.r.l. si è provvisoriamente aggiudicata la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento sul comune di Ventimiglia" - fa sapere il comune di Ventimiglia.

"In particolare, le proposte prevedono la fornitura e l'installazione di 31 parcometri, ben 12 in più rispetto al minimo previsto di 19. I parcometri offerti sono tutti touch, tutti nuovi di fabbrica e mai utilizzati in alcuna delle loro parti, con display touch da 9,7” con immagini ed elementi grafici che guidano l’utente; l'impianto di piazza della Libertà sarà dotato di cassa automatica 'full' affinché l’utente possa pagare con monete, banconote, carte di credito/debito anche in modalità contactless, e che prevede l’erogazione del resto anche in banconote" - svela il Comune - "Si potrà effettuare il pagamento anche mediante i sistemi GooglePay, ApplePay, SatisPay ecc; il park di piazza Libertà sarà, inoltre, dotato di un'ulteriore cassa automatica cashless per il pagamento mediante carte bancarie. Ciò allo scopo di evitare gli accodamenti sia in uscita che alla cassa automatica come spesso avvenuto in passato".

"E’ altresì prevista la fornitura aggiuntiva di una cassa manuale integrata nel sistema. Ciò allo scopo di snellire ulteriormente le operazioni di pagamento della sosta e minimizzare le code di utenti alle casse automatiche nelle giornate di maggior afflusso" - dice il Comune - "È prevista, inoltre, la possibilità di erogare un ticket aggiuntivo in caso di smarrimento. Inoltre, il parcheggio di piazza Libertà sarà dotato del sistema di pagamento J4PAY che permette all’utente di scansionare il QR Code del suo ticket per pagarlo direttamente dal suo smartphone senza necessità di scaricare alcuna App e nemmeno di registrarsi su qualsivoglia portale. Si tratta di un'ulteriore funzionalità utile per diminuire le eventuali code di utenti presso le casse automatiche e la cassa manuale".

"E’ stata anche proposta, per ottimizzare e velocizzare le uscite dal parcheggio, la funzione del Card Out integrato nella colonna di uscita di piazza della Libertà. In pratica la colonna di uscita sarà equipaggiata con lettore carte di credito/debito, anche contactless, affinché l’utente possa pagare la sosta direttamente in uscita senza necessariamente passare dalle casse automatiche. Ciò permette 'l’uscita veloce' dall’area di parcheggio evitando il formarsi di code di auto e di ingorghi come spesso avvenuto in passato" - dichiara il Comune - "Ciò è di estrema utilità per il parcheggio di piazza Libertà in quanto, essendo lo stesso dotato di una sola corsia di uscita, in caso di mancato o errato pagamento presso le casse dedicate, l’utente sarebbe costretto a tornare indietro, cosa impossibile nelle giornate di forte afflusso".

"La ditta ha proposto il rifacimento della recinzione lato fiume nel parcheggio del piazzale Tenda-Cimitero attualmente completamente divelta, pannelli a segnalazione a scritte variabili per la diffusione di avvisi e messaggi informativi, istituzionali e di promozione turistica che prevedono la possibilità per il Comune di caricare direttamente sugli schermi oltre ai testi, qualsiasi tipologia di comunicazione istituzionale, e sono dotati di telecamere integrate" - illustra il Comune - "A ciò naturalmente si aggiunge la possibilità, prevista dal disciplinare di gara, di pagare mediante le applicazioni più conosciute, quali ad esempio Easypark, e il sistema di lettura targhe che permetterà l’uscita 'fast exit', mediante il quale l’utente in possesso di un ticket pagato potrà uscire a mani libere con il solo riconoscimento della targa associata".