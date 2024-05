Oasi del Nervia, sfalcio nell'area Campasso. Natura Intemelia Aps: "Grave danno ambientale" (Foto e video)

"E' un grave danno ambientale" - denuncia l'associazione Natura Intemelia Aps riferendosi allo sfalcio effettuato, nei giorni scorsi, nell'area Campasso a Ventimiglia vicino all'Oasi del Nervia.

"Lo sfalcio in piena primavera è un intervento assolutamente dannoso per la biodiversità, che può essere accettato in un giardino ma di certo non in un'area protetta" - sottolineano Andrea Floris e Rudy Valfiorito, presidente e vice dell'associazione Natura Intemelia Aps nata per tutelare il territorio e fare educazione ambientale - "Significa azzerare ogni forma di vita: fiori, farfalle, api, piccoli molluschi. Tutto spazzato via da un intervento miope, controproducente e, in questo caso, pure illegale".

L'associazione è composta da volontari che si impegnano per la valorizzazione, la promozione e la tutela dell'Oasi del Nervia tra Camporosso e Ventimiglia. "L'area in questione era destinata alla rinaturalizzazione" - fanno sapere Floris e Valfiorito - "Erano stati recentemente piantati alcuni giovani lecci per ampliare l'oasi. Obiettivo che sembra non essere condiviso dall'Amministrazione comunale di Ventimiglia che ha autorizzato l'intervento. Nonostante abbiamo chiesto chiarimenti in merito, non abbiamo avuto alcuna risposta".

L'obiettivo di Natura Intemelia APS è fare rete con le amministrazioni locali per tutelare il territorio. "Non siamo politicamente contro nessuno, la nostra è un'associazione apolitica, quello che vogliamo fare è collaborare e comunicare con il comune di Ventimiglia e tutte le amministrazioni" - specificano - "Siamo, perciò, aperti alla collaborazione, in questo caso con l'ente che ha fatto questa cosa per spiegare loro come deve essere gestita e portata avanti quest'area. Ci deve essere un dialogo anche perché l'Amministrazione comunale non ha al suo interno le competenze necessarie per gestire gli aspetti naturalistici e ambientali. Noi ci proponiamo per aiutare le amministrazioni ad arrivare dove le loro competenze non arrivano".