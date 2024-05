Ventimiglia, proseguono gli sfalci: interventi in diverse zone della città (Foto)

Proseguono gli sfalci nella città di Ventimiglia. Diversi gli interventi effettuati nella giornata odierna e nei giorni scorsi, come previsto dal piano elaborato dall’Amministrazione comunale.

Sono state 'ripulite' alcune vie del centro, come via Roma, Lungo Roia Gerolamo Rossi, via della Repubblica, via Martiri della Libertà, via Tacito, vicolo Arene, via Lamboglia, passeggiata Cavallotti e passeggiata Marconi. "In questi giorni, come da programma, si è intervenuti principalmente sulle vie del centro, sulla passeggiata mare e sulle vie di collegamento al centro storico" - fa sapere il Comune - "Si è anche provveduto a recuperare le giornate di sfalcio nei quartieri ad est, sospesi a causa delle forti piogge degli ultimi giorni".

I lavori di sfalcio dell'erba continueranno anche nei prossimi giorni. "Gli interventi della prossima settimana saranno riguarderanno Ventimiglia alta, Bevera, in particolare via Pietro Gibelli, l'ex via Piemonte Salita Fico e vico Fontana, e Porra" - svela il Palazzo comunale - "Il programma degli interventi verrà aggiornato settimanalmente per la copertura totale della città".