Ventimiglia: a Roverino incontro con la cittadinanza per la raccolta differenziata

Il nuovo servizio di raccolta differenziata sta per sbarcare anche in frazione Roverino di Ventimiglia, dove martedì 25 giugno, alle 18 e alle 20, nella sede della Protezione civile di via Tenda 5, si terranno i due incontri informativi con la cittadinanza. Due appuntamenti previsti da Teknoservice per cercare di offrire a quanti più residenti possibile la possibilità di partecipare e di chiarire così ogni eventuale dubbio sulle modalità del porta a porta.

Dal giorno seguente, mercoledì 26, e fino a venerdì 28 giugno, sarà invece possibile ritirare i kit e il materiale informativo necessari per effettuare la corretta separazione dei rifiuti. In tutti e tre i giorni, l’appuntamento è presso la sede della Protezione civile, aperta ai cittadini dalle 9 alle 15 con orario continuato.

“Tutti i residenti devono recarsi a ritirare i loro kit, non è facoltativo - dicono da Teknoservice - c’è però una differenza: chi abita in abitazioni singole o in palazzine composte da un massimo di quattro unità abitative riceverà il kit completo, mentre chi vive in edifici composti da 5 o più alloggi riceverà solo il kit domestico. Nei condominii la distribuzione dei bidoni carrellati verrà effettuata direttamente dagli operatori di Teknoservice, previo accordo con l’amministratore. Alla distribuzione deve presentarsi l’intestatario della Tari munito di tessera sanitaria; nel caso fosse impossibilitato, può delegare un’altra persona compilando l’apposito modulo che può essere scaricato dal sito www.teknoserviceitalia.com. Oltre al modulo compilato e firmato, servirà anche copia del tesserino sanitario del delegante. Per qualsiasi richiesta di informazioni, o chiarimento di eventuali dubbi, gli utenti possono contattare Teknoservice in tanti modi: via mail, scrivendo a bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com; telefonando al numero verde 800.508.999, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18; scrivendo un messaggio via Whatsapp al numero 340.8572681, attivo anch’esso dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18; tramite la pagina Facebook @bacinoventimigliese; di persona, presso il Greenpoint di piazza Ettore e Marco Bassi 1 ogni martedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 13”.