“Le Scatole di Natale”: Sanremo Donna e Sempre in Forma portano calore e solidarietà alle famiglie in difficoltà

Anche in occasione di queste festività, i gruppi “Sanremo Donna” e “Sempre in Forma” hanno rivolto un pensiero alle persone più bisognose con il progetto di solidarietà “Le scatole di Natale”, lanciato sui social e diffusosi in tutta Italia proprio con l’intenzione di regalare un caldo Natale a chi si trova in difficoltà.

La raccolta solidale consisteva nel confezionare una scatola da regalare contenente un indumento caldo, un prodotto di bellezza, un cibo goloso, un passatempo e “un biglietto gentile”, con una frase o un disegno realizzati dai bambini.

Le scatole sono state consegnate all’Emporio Solidale di Taggia e di Sanremo da parte della Croce Verde di Arma di Taggia, che gestisce l’emporio taggese e che, come ogni anno, si occupa della distribuzione.

Presenti alla consegna, oltre a “Sanremo Donna” e al gruppo di ginnastica “Sempre in forma”, anche alcuni rappresentanti della Croce Verde.