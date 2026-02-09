Sanremo: avviata una raccolta fondi per sostenere la famiglia di Rossella Cucco

È stata avviata in questi giorni una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per offrire un sostegno concreto alla famiglia di Rossella Cucco, scomparsa prematuramente lo scorso 13 novembre all’età di soli 33 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia.

L’iniziativa nasce dalla volontà di amici e persone vicine alla famiglia di aiutare Giorgio, compagno di Rossella, e le loro due figlie, Nausicaa e Zendaya, ad affrontare un momento di grande dolore e difficoltà. La raccolta ha l’obiettivo di fornire un supporto economico che possa contribuire a coprire le spese e le necessità dei prossimi mesi, offrendo un aiuto tangibile in una fase così delicata della loro vita.

Rossella era una mamma amorevole, una compagna attenta e una donna dal cuore grande, molto amata da chi l’ha conosciuta. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo non solo all’interno della famiglia, ma anche nella comunità, che in queste ore sta rispondendo con grande partecipazione e solidarietà.

Ogni contributo, anche di piccolo importo, rappresenta un gesto di vicinanza e di affetto nei confronti della famiglia. Anche la semplice condivisione del link della raccolta fondi può fare la differenza, aiutando a diffondere l’iniziativa e a trasformare il ricordo di Rossella in un segno concreto di sostegno.

Chi desidera partecipare può farlo donando sulla piattaforma GoFundMe o condividendo l’iniziativa, nel rispetto delle proprie possibilità, per non lasciare sola una famiglia colpita da una perdita così dolorosa.