Attualità | 09 febbraio 2026, 10:53

Vallecrosia: Don Rito Alvarez protagonista su Rai News 24 nel reportage “Piccoli Artigiani di Pace”

Questa sera alle 22.30 la storia dei bambini salvati da coca e gruppi armati grazie alla Fondazione guidata dal parroco di San Rocco

Appuntamento televisivo da non perdere questa sera su Rai News 24 con Spotlight – Piccoli Artigiani di Pace, un reportage intenso e profondamente umano che racconta la storia di bambini strappati alla produzione di coca e ai gruppi armati, accompagnati verso un percorso di rinascita.

Il servizio accenderà i riflettori sull’opera portata avanti dalla Fondazione di don Rito Alvarez, parroco di San Rocco a Vallecrosia, da anni impegnato in progetti di recupero e protezione dei minori in contesti ad altissimo rischio sociale.

In un mondo segnato da conflitti, sfruttamento e violenze, questi “piccoli artigiani di pace” rappresentano un simbolo di resilienza e di cambiamento possibile, testimoniando come l’accoglienza e l’educazione possano trasformare destini che sembravano segnati.

Redazione

