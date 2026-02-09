Corso Trento e Trieste, scatta l’inversione del senso di marcia: nuova viabilità tra Morgana e Porto Vecchio (Foto)

Da oggi corso Trento e Trieste cambia ufficialmente direzione: è entrata infatti in vigore l'ordinanza che prevede l'inversione del senso di marcia nel tratto che collega il Morgana al Porto Vecchio.

La polizia locale di Sanremo si è disposta nella mattinatta odierna all'altezza dei due ingressi della strada, posizionando la cartellonistica, così da segnalare che da ora in avanti il senso di marcia lungo la via non sarà più da ponente in direzione levante, bensì il contrario: un cambio di viabilità che ha lasciato sorpresi diversi automobilisti che, percorrendo la strada come abitudine, si sono imbattuti nella novità annunciata all'inizio della scorsa settimana e resa ufficiale da un'ordinanza comunale emanata nei giorni scorsi. Qualche disagio fisiologico legato alla viabilità quindi, legato alla novità, senza però diventare nulla di critico.

E’ stato inoltre disposto il limite massimo di velocità a 30 Km/h e il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. La decisione, hanno spiegato dal Comune, è stata assunta dopo un’attenta analisi sui flussi di traffico nella zona centrale della città, dalla quale è emersa una maggiore presenza delle strade percorribili per chi transita in direzione levante, con la conseguente necessità di aumentare la circolazione disciplinata verso ponente.