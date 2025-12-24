 / Attualità

Attualità | 24 dicembre 2025, 10:35

Isolabona: il presepe racconta il borgo fra tradizione, comunità e auguri attorno al fuoco della Notte di Natale

Questa sera, prima della Messa delle 23.00, l’accensione del fuoco in piazza e, dopo la celebrazione, un momento comunitario con vin brûlé, cioccolata calda e panettone

Isolabona: il presepe racconta il borgo fra tradizione, comunità e auguri attorno al fuoco della Notte di Natale

Tra i tanti presepi che arricchiscono il periodo natalizio, quello di Isolabona occupa un posto speciale. Accanto alla scena sacra della Natività, infatti, l’allestimento richiama la vita quotidiana del borgo della Val Nervia, intrecciando tradizione religiosa e memoria collettiva. Un presepe che non si limita a raccontare la nascita di Gesù, ma che restituisce anche l’identità del paese, le sue atmosfere, i suoi mestieri e il suo modo di vivere, ieri come oggi.

La comunità si prepara inoltre a vivere uno dei momenti più suggestivi dell’anno. Questa sera, prima della Messa della Notte delle ore 23, nella piazza centrale verrà acceso il tradizionale fuoco natalizio, simbolo di luce, calore e unione. Un gesto semplice ma carico di significato, che anticipa la celebrazione e invita a ritrovarsi come comunità.

Al termine della Messa, come da tradizione, non mancherà un momento conviviale attorno al fuoco: cioccolata calda, vin brûlé, panettone e il piacere di scambiarsi gli auguri in un clima di serenità e condivisione. Un’occasione per rinsaldare legami, ritrovare il senso autentico del Natale e vivere la festa con spirito di pace.

«Che gli scambi degli auguri siano l’occasione per vivere sempre più in pace con noi stessi e con gli altri», è l’auspicio del parroco don Antonio, che invita tutta la comunità a partecipare con cuore aperto e spirito di fraternità.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium