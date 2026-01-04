Scomparsa Luciana Balestra, il saluto di AIA (Altritalia Ambiente)

Il Presidente Nazionale Renato Narciso, il presidente onorario Federico L.I. Federico, il segretario nazionale Giuseppe Altieri, i membri della Direzione Nazionale, del Consiglio Nazionale, i presidenti delle sezioni cittadine e i soci tutti, si stringono alla famiglia della compianta Luciana Balestra, scomparsa nei giorni scorsi a causa di una letale malattia.

Luciana Balestra, già fondatrice e presidente del comitato PAT (Paesaggio, Alberi e Territorio), aveva aderito a L’Altritalia Ambiente, storica associazione di protezione ambientale, per anni guidata da Carla Fracci, creando e guidando una sezione provinciale a Imperia denominata proprio PAT, come il comitato da Lei precedentemente fondato.

Tra le principali battaglie condotte con L’Altritalia ricordiamo quella dei giardini Regina Elena e quelle per la salvaguardia dei pini secolari abbattuti nel comune ligure.

Una perdita umana e associativa incolmabile, Luciana era una vera e propria “Pasionaria” dell’ambiente.

Teneva alla salvaguardia degli alberi come se fossero membri della sua famiglia.

E un po’ membri della famiglia forse li sentiva, quando telefonicamente lamentava con il presidente nazionale de L’Altritalia lo scempio del paesaggio, caratteristica identitaria di Sanremo, o quando con un tono misto tra rabbia e disperazione si preoccupava delle essenze arboree dei giardini di Regina Elena.

Ci mancherai Luciana, mancherai ai tuoi cari ma anche a tutti quegli ambientalisti che hanno a cuore la tutela del verde e dell’ambiente.

Tra questi, sicuramente ci sono i tuoi amici de L’Altritalia Ambiente.

La terra ti sia lieve, cara Socia.