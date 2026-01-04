Ventimiglia, in arrivo 15 nuove eco-isole informatizzate nel centro città: al via gli incontri con i cittadini

A partire da febbraio 2026 il centro cittadino di Ventimiglia sarà interessato da un importante cambiamento nel sistema di raccolta differenziata. Il Comune ha annunciato l’attivazione di 15 nuove eco-isole informatizzate, realizzate grazie a finanziamenti del PNRR, che sostituiranno progressivamente gli attuali carrellati stradali per le utenze domestiche.Il nuovo servizio riguarderà in particolare i residenti di numerose vie del centro, tra cui via Roma, corso Genova, via Dante, via Gramsci, via Tacito, via Carso e diverse traverse e vicoli della zona urbana. La zonizzazione dettagliata, suddivisa per numeri civici, sarà consultabile online attraverso un apposito link indicato dal Comune.

Le eco-isole saranno dotate di lettori per la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza TARI e, nelle prossime settimane, il sistema informatico verrà ulteriormente implementato per consentire la lettura dei codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare. L’obiettivo è garantire un conferimento dei rifiuti più controllato, tracciabile ed efficiente. Grande attenzione anche al contrasto degli illeciti ambientali: tutte le 15 postazioni saranno infatti equipaggiate con sistemi di videosorveglianza. Il Comune ricorda che l’abbandono di sacchetti o rifiuti ingombranti all’esterno dei cassonetti o delle eco-isole costituisce un illecito amministrativo, punito – in base al nuovo decreto “Terra dei Fuochi” – con sanzioni da 1.000 a 3.000 euro. In caso di utilizzo di veicoli a motore è inoltre previsto il fermo amministrativo del mezzo per un mese.

Per accompagnare i cittadini nella transizione al nuovo sistema, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Teknoservice, ha organizzato quattro incontri informativi aperti alla popolazione interessata. Gli appuntamenti si terranno presso il Teatro Comunale mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio 2026, con due sessioni giornaliere alle ore 18.00 e alle ore 20.00. I contenuti degli incontri saranno identici, pertanto sarà sufficiente partecipare a una sola riunione. Nei condomini coinvolti sono già stati affissi manifesti informativi a cura del gestore del servizio. Le eco-isole, che saranno numerate, verranno posizionate in punti strategici del centro cittadino, tra cui via Roma (in due postazioni), via Tacito, via Dante, corso Genova, via Carso, via Sottoconvento, Ventimiglia Alta e passeggiata Cavallotti. Dopo l’entrata a regime del nuovo sistema e le opportune verifiche di funzionamento, i cassonetti attualmente presenti verranno rimossi.

A seguito degli incontri informativi, il Comune organizzerà anche giornate dedicate alla consegna dei nuovi kit per la raccolta differenziata, comprensivi di sacchetti per plastica, organico e secco, oltre ai mastelli per il vetro. Eventuali segnalazioni di malfunzionamento o problemi nella lettura del codice fiscale potranno essere inviate all’indirizzo igieneurbana@comune.ventimiglia.im.it. Per ulteriori informazioni sono disponibili il sito di Teknoservice, l’indirizzo email dedicato, il Numero Verde 800 508 999 (attivo dal lunedì al sabato) e un contatto WhatsApp. L’Amministrazione invita infine i cittadini a partecipare numerosi agli incontri, considerati fondamentali per garantire un avvio efficace e condiviso del nuovo servizio di raccolta differenziata.