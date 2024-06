Sanremo: Rivieracqua, strada Tre Ponti nuovamente oggetto di lavori nella seconda metà di giugno

Non sembra finire il ‘calvario’ per gli stabilimenti balneari ma anche per i bagnanti in strada Tre Ponti a Sanremo. Nelle ultime ore abbiamo pubblicato le foto della ‘liberazione’ della via attigua alle spiagge ad Est della città dei fiori ed ora arriva un nuovo intervento, per la seconda metà del mese che annuncia l’estate.

Si tratta di un lavoro che verrà eseguito da Rivieracqua che, dopo aver installato la tubazione del Roya 1, dovrà infatti scavare nuovamente per la posa di una valvola sulla condotta dell’acqua potabile. In strada Tre Ponti, dalle 8 di lunedì prossimo al 30 giugno, il Comune instaurerà il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ma la strada sarà percorribile, seppur a senso unico alternato regolato da semaforo.

Anche se la strada, come evidenziato dalle foto, è in condizioni non ottimali visto che non è ancora stata asfaltata, è libera per buona pace di chi la utilizza. Ora, invece, viene confermato che nella seconda metà del mese non sarà possibile parcheggiare e, in più, è previsto il senso unico alternato.

Siamo certi che, nelle prossime ore non mancheranno le proteste dei gestori degli stabilimenti balneari già alle prese con il problema della Bolkestein che tiene tutti con il fiato sospeso.