Calo della produzione di medicinali a livello internazionale: a Sanremo la Farmacia Colombo ha un laboratorio unico nel suo genere (Video)

Calo di produzione delle medicine a livello internazionale. E’ uno dei problemi generati dal Covid e sono tanti i medicinali, alcuni anche salvavita, per un calo di produzione a causa di diversi motivi. A Sanremo c’è però un laboratorio certificato, che è in grado di produrre una serie di medicinali con principi attivi e fare dosaggi appropriati per ogni singola persona. Si tratta della farmacia Colombo di via Galileo Galilei che, da tanti anni produce medicine di vario genere, che vanno a sopperire alle mancanze ora sul mercato.

Quali sono i farmaci più richiesti che mancano sul mercato? “In questi ultimi anni – ci ha detto il Dottor Grazia Colombo – abbiamo preparato molti antibiotici, ma anche soluzioni per aerosol in luogo del Clenil, capsule per il cuore e la Teofillina per chi ha problemi di respirazione”.

Alcuni clienti assumono medicine da voi prodotte che, altrimenti, non si trovano. Quali in particolare? “In questo momento sono carenti i prodotti per la scabbia, soprattutto le creme che non sono in commercio. In collaborazione con i dermatologi della zona ne abbiamo studiata una apposita, ma anche capsule da dosare per ogni persona”.

Il laboratorio della farmacia ‘Colombo’ è all’avanguardia ed è presente da tanti anni: “Lo abbiamo dal ’94, quando abbiamo aperto e, da quattro anni abbiamo questo che è certificato. Nei momenti critici del Covid abbiamo lavorato per produrre, ad esempio, anche il gel disinfettante”.

La ‘Colombo’ fornisce medicinali ad altre farmacie della città di Sanremo e della provincia ma moltissime sono anche le spedizioni in giro per l’Italia. “Come laboratorio – termina il Dottor Colombo – possiamo fare prodotti su misura per la persona, in base al peso ad eventuali tolleranze o altro. Discorso identico per le medicine veterinarie. In campo oncologico non ci sono per gli animali e noi possiamo fornirli ad hoc per loro”.

Stanno prendendo piede le terapie veterinarie a base di cannabis: “Stiamo facendo medicinali sia per gli animali che per gli uomini, con dosaggi mirati e, tra l’altro, avremo presto una serata in laboratorio con i veterinari per spiegare loro questa novità”.