Attualità | 09 gennaio 2026, 10:45

Entroterra, nuovi corrimano e ringhiere nei carugi di Dolceacqua (Foto)

"Alcuni piccoli lavori che mettono in sicurezza il nostro paese", dice l'Amministrazione comunale

Nuovi corrimano e ringhiere nei vicoli di Dolceacqua. Sono stati eseguiti degli interventi per garantire maggiore sicurezza in paese.

Un lavoro a beneficio sia degli abitanti che dei tanti turisti che nel corso dell'anno visitano il borgo dei Doria. "Alcuni piccoli lavori che mettono in sicurezza il nostro paese" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Rispondono anche alle segnalazioni dei cittadini".

Interventi eseguiti in seguito alle segnalazioni ricevute dai cittadini. "Proseguiranno durante l’anno per sistemare piccole problematiche - sottolinea - rappresentando segni concreti di un’Amministrazione attenta".

 

Elisa Colli

