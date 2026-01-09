Entroterra, nuovi corrimano e ringhiere nei carugi di Dolceacqua (Foto)

Nuovi corrimano e ringhiere nei vicoli di Dolceacqua. Sono stati eseguiti degli interventi per garantire maggiore sicurezza in paese.
Un lavoro a beneficio sia degli abitanti che dei tanti turisti che nel corso dell'anno visitano il borgo dei Doria. "Alcuni piccoli lavori che mettono in sicurezza il nostro paese" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Rispondono anche alle segnalazioni dei cittadini".
Interventi eseguiti in seguito alle segnalazioni ricevute dai cittadini. "Proseguiranno durante l’anno per sistemare piccole problematiche - sottolinea - rappresentando segni concreti di un’Amministrazione attenta".