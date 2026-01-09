Sanremo, contributo TARI per le famiglie in difficoltà: definite le modalità per le richieste

Sono state definite le modalità per richiedere l'accesso al contributo destinato alle famiglie in condizioni economiche di difficoltà, a ristoro delle spese per il pagamento della Tari.

Il contributo verrà erogato per una quota pari alla quantificazione della prima rata pagata. Successivamente, nel caso di presentazione della ricevuta del pagamento totale della seconda rata della TARI, verrà riconosciuto il 25% della spesa sostenuta in modo da raggiungere così il 75% dell’importo totale della TARI.

Nel caso in cui il richiedente presenti il pagamento totale della TARI, riceverà un contributo pari al 75% dell’importo totale della TARI. Pertanto tra le condizioni necessarie vi è il pagamento di una e/o entrambe le rate della TARI.

Per accedere al contributo sarà necessario recarsi agli uffici dei Servizi Sociali in c.so Garibaldi 30 (uffici di Segretariato Sociale) Per le persone già conosciute dai Servizi stessi, sarà possibile chiedere un appuntamento all'assistente sociale referente.

Per accedere al contributo è necessario possedere i seguenti requisiti: