Ventimiglia, cadavere di un migrante trovato tra gli scogli vicino al confine: indagini in corso

Macabra scoperta nei pressi del valico di frontiera di Ponte San Ludovico a Ventimiglia, dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo incastrato tra gli scogli. Le operazioni di recupero sono state immediatamente avviate grazie all’intervento congiunto di vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Sul luogo è accorsa anche la Guardia Costiera, che si sta occupando delle indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento non si conoscono né l’identità della vittima né le cause del decesso. Tuttavia, dai primi rilievi emerge che si tratterebbe di un migrante di circa 30 anni, deceduto dalla giornata di ieri. La zona di Ponte San Ludovico, al confine tra Italia e Francia, è tristemente nota per essere un punto critico dei flussi migratori. Le autorità stanno lavorando per accertare i fatti e chiarire le circostanze di questa tragedia.