Bordighera, cade da un albero in via Bellavista: si alza in volo l'elisoccorso (Foto e video)

Mobilitazioni di soccorsi in mattinata per un uomo caduto da un albero. E' successo in via Bellavista a Bordighera.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 3 della Croce Verde Intemelia e un'ambulanza della Croce Rossa Bordighera. E' stato allertato anche l'elicottero Grifo.

L'uomo, che sembrerebbe avere 80 anni, era cosciente ma a causa della caduta da più di tre metri di altezza pare aver riportato un trauma cranico commotivo e diverse ferite sul corpo e così è stato elitrasportato all'ospedale di Santa Corona a Pietra Ligure.