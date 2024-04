"Sempre più Camporosso", Davide Gibelli presenta la sua squadra (Foto)

"Ho sempre creduto che il principale requisito per amministrare bene una città sia avere una squadra solida, competente e con obiettivi chiari e condivisi. Questo è il principio seguito per creare la squadra civica che, con me, si candiderà alle prossime elezioni comunali di Camporosso". Con queste parole l'attuale primo cittadino di Camporosso e candidato sindaco Davide Gibelli annuncia la presentazione della sua squadra in vista delle prossime elezioni comunali in programma l'8 e il 9 giugno.

I candidati della lista civica “Sempre più Camporosso”, con la quale Gibelli si presenterà per il terzo mandato consecutivo da sindaco, verranno svelati e presentati nei giardini di piazza D’Armi venerdì 19 aprile alle 17.30 e in piazza Garibaldi sabato 20 aprile alle 18. "Sono certo che i candidati consiglieri della nostra lista 'Sempre più Camporosso' possiedano, individualmente e nel loro insieme, le migliori caratteristiche per amministrare efficacemente la nostra città" - sottolinea Gibelli.

"Presenterò i candidati nei giardini di piazza D’Armi, venerdì 19 aprile alle 17.30, e in piazza Garibaldi, sabato 20 aprile alle 18" - annuncia Gibelli - "Vi aspettiamo con piacere".