"Sempre più Camporosso", Davide Gibelli si candida per il terzo mandato (Foto e video)

Davide Gibelli si candida, per la terza volta consecutiva, a sindaco di Camporosso. "Ho deciso di candidarmi nuovamente alla carica di sindaco per la terza volta consecutiva" - annuncia l'attuale sindaco di Camporosso Davide Gibelli in vista delle prossime amministrative - "Lo faccio mantenendo lo stesso e unico obiettivo degli anni passati: far crescere la città e offrire migliori servizi agli abitanti".

"E' una decisione che ho preso dopo un bilancio di tutto quello che è stato eseguito in questi anni e della mia esperienza, faticosa ma anche molto gratificante" - fa sapere l'attuale primo cittadino - "Io ritengo che Camporosso, in questi anni, sia migliorata molto: è più ordinata, più pulita, più ricca di opportunità di lavoro e di servizi e anche più ammirata da parte delle persone. Tutto ciò è avvenuto perché abbiamo fatto degli investimenti importanti, nel complesso di oltre 20 milioni di euro, soprattutto in opere pubbliche. In questi anni siamo riusciti a investire in ogni settore. Abbiamo, inoltre, completamente risanato il bilancio pubblico. Ho intessuto un forte rapporto con i cittadini, le associazioni e gli operatori economici che mi ha permesso di capire le reali esigenze e i bisogni delle famiglie e, di conseguenza, proporre soluzioni che potessero in qualche modo soddisfare le necessità della nostra cittadinanza".

"Sono consapevole che c'è ancora molto da fare e per dare continuità al lavoro programmato e svolto ho deciso di ricandidarmi. Mi metterò, ancora una volta, a disposizione per garantire il massimo del mio impegno per migliorare la città. Lo faccio con una visione di pubblica amministrazione che tiene conto di alcuni valori e caratteristiche che io reputo fondamentali: deve essere efficiente, imparziale, autorevole e stabile. Caratteristiche che consentono di dare forza ed efficacia all'azione amministrativa. La capacità di gestire in maniera compiuta il lavoro con tutti i dipendenti pubblici, che sono il vero motore del comune e che consentono di ottenere i finanziamenti" - dice Gibelli - "Vogliamo investire sempre di più in sicurezza, migliorare il centro storico, proseguire tutte le attività delle opere pubbliche e manutenzioni, investire in cultura e vogliamo alzare l'asticella delle prospettive dell'amministrazione di Camporosso andando oltre e puntando sulla crescita, sotto ogni punto di vista".

"Sempre più Camporosso" è il nome della nuova lista. "L'esperienza di 'Camporosso nel cuore' si era definitivamente conclusa e così abbiamo scelto un nuovo nome per la lista: Sempre più Camporosso" - afferma Gibelli - "Vogliamo che siano riconosciuti da tutti la volontà, il desiderio e l'ambizione di andare oltre: di lavorare sempre di più in tutti i settori".

Un oleandro rosso su un campo blu è il nuovo simbolo della lista Gibelli sindaco. "Il nostro nuovo logo è rappresentato da un fiore, che è l'oleandro" - svela Gibelli - "E' un oleandro rosso su un campo blu perché l'oleandro ha sempre caratterizzato il paesaggio di Camporosso. Secondo la versione romantica della storia il nome Camporosso deriva da una distesa di oleandri lungo le rive del Nervia".

Gibelli sarà affiancato da una squadra unita, coesa e competente. "Abbiamo già costituito una squadra unita e coesa, visto che c'è un'assoluta fiducia tra noi, una reciproca stima e un alto livello di competenze, ma la svelerò più avanti" - anticipa Gibelli - "E' una squadra che ha diverse anime e diverse rappresentatività ma è accumunata da un unico obiettivo: fare il meglio per Camporosso".