Camporosso, Davide Gibelli chiude la campagna elettorale in piazza Garibaldi (Foto e video)

"Ci siamo. Si sta chiudendo il cerchio in maniera completa. Noi siamo al servizio dei cittadini e della comunità, sempre" - dice il primo cittadino uscente e candidato sindaco a Camporosso Davide Gibelli chiudendo la campagna elettorale in piazza Garibaldi in vista delle prossime elezioni comunali in programma l'8 e il 9 giugno.

Gibelli si presenta per il terzo mandato con la lista 'Sempre più Camporosso". "Siamo arrivati all'ultima tappa".

Tante persone, in serata, si sono riunite per il comizio finale. Tra i presenti anche il consigliere regionale Enrico Ioculano. "Speriamo che le urne ci diano la possibilità di dare continuità" - sottolinea Gibelli - "Ci auguriamo lunedì di poter festeggiare insieme. Andate a votare".