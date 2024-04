Molini di Triora: alla 'Sagra della Lumaca' conferito il titolo di 'Evento autentico' della Liguria

Importante riconoscimento per la sagra più antica della provincia di Imperia. La ‘Sagra della Lumaca’, infatti, esiste da 62 anni a Molini di Triora e, oltre a trovare sempre importanti successi di pubblico ad ogni appuntamento, ora può anche fregiarsi del titolo di ‘Evento autentico’, sancito dalla Regione Liguria.

Nei mesi scorsi, infatti, il Comune del piccolo centro della Valle Argentina e la Pro Loco hanno presentato la domanda per essere inseriti nei cosiddetti ‘Eventi autentici’, a seguito del censimento eseguito dalla Regione sulle sagre più antiche della Liguria. Il censimento ha fatto entrare nella importante lista, quelle sagre legate al territorio per prodotti tipici, storia e tradizione.

E, tra queste, è stata inserita anche quella della lumaca di Molini, la più anziana della provincia. Con l’inserimento nella lista la Sagra della Lumaca avrà un ‘bollino’ con il titolo di autenticità e potrà ottenere anche contributi dalla Regione.

Sono 33 gli appuntamenti delle Pro Loco dell’Unpli Liguria che valorizzano il territorio di tutte e quattro le province che hanno ottenuto il riconoscimento e sono stati inseriti nel Calendario 2024 della Regione Liguria. Appuntamenti selezionati per il rispetto di criteri di originalità e fondamento storico dell’evento, di richiamo di pubblico a livello regionale, nazionale e internazionale e per nel caso delle sagre, valorizzare i piatti tipici liguri o i nostri prodotti autentici a chilometro zero.

Oltre alla ‘Sagra della Lumaca’ di Molini di Triora hanno ottenuto il riconoscimento regionale anche quella ‘Nuovamente Festival’ di Cervo, la ‘Festa delle erbe e della lavanda’ di Cosio d’Arroscia, la ‘Festa dell’Uva’ di Pornassio, la ‘Sagra del Turtun’ e quella della ‘Carpasina’ di Montalto Carpasio e la ‘Festa delle Barbacce’ di Rezzo.

A Molini di Triora il riconoscimento è stato consegnato direttamente dall’Assessore al Turismo regionale, Augusto Sartori.