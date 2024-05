Percorsa a piedi la distanza tra Ventimiglia e Bruxelles nella manifestazione (foto)

Il Lions Club Ventimiglia, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e dell'ente portuale "Cala del Forte", ha organizzato una passeggiata/corsa non competitiva sui moli del modernissimo porto presso la Marina San Giuseppe di Ventimiglia. L'iniziativa, denominata "Infinite Miglia Ventimiglia," si è svolta nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 aprile, ininterottamente dalle ore 9,30 alle ore 19,00. I partecipanti sono stati complessivamente cinquecento, alcuni per un solo giro di poco più di un chilometro, altri addirittura hanno concluso la maratona o la mezza maratona.

L'iscrizione era gratuita ma per ogni "miglia" percorsa dal partecipante, non importa se a passo da passeggio o di corsa, nell'itinerario tra banchine, panfili e fioriti roseti, gli sponsor dell'iniziativa dovevano versare due euro. Era la terza edizione organizzata dal Lions Club Ventimiglia, sempre con scopi benefici. L'intero incasso sarà devoluto quest'anno alla struttura diurna di Arma di Taggia " La Casa di Giz", associazione che si occupa di sostegno ai bambini autistici e ai loro familiari in attività che vengono soprattutto finanziate da service di raccolta fondi dei Lions Club della zona. Più concorrenti partecipavano, più miglia percorreranno e più si riusciva a sostenere l'iniziativa; ebbene complessivamente, sommando i chilometri percorsi da tutti i partecipanti nei due giorni, da Ventimiglia si sarebbe potuta comodamente raggiungere la capitale del Belgio Bruxelles. Che dire poi dei profumi del roseto del porto dedicato alla Principessa Charlène di Monaco e alle tante profumatissime piante officinali mediterrane intorno al percorso, che insieme allo iodio del mare fornivano un costante benessere agli atleti o a chi, semplicemente, preferiva contribuire percorrendo un solo giro a passo lento? A tutti i partecipanti il Lions Club ha offerto poi un piccolo ricordo oltre a una bella occasione di salutare svago facendo del bene.

Il Lions Club Ventimiglia, presieduto in questo anno sociale dalla dott.ssa Senia Seno, sodalizio che da 60 anni ha sempre inteso, tra le varie finalità benefiche, promuovere il territorio comunale e la salute dei cittadini, ha voluto anche contribuire offrendo uno uno screening sulla prevenzione del diabete e, in collaborazione con l'ASL e con il Corso di Laurea di Scienze Infermeristiche dell'Università di Genova sede di Bussana, nella due giorni, all'ingresso del bellissimo porto Cala del Forte, ha organizzato la presenza del camper ambulatorio mobile del Lions Club con sei corsisti e il loro tutor medico dell'Università per alcuni esami gratuiti offerti a tutti i partecipanti sui parametri vitali della saturazione del sangue, frequenza cardiaca, pressione arteriosa e glicemia; oltre centocinquanta persone sono state esaminate complessivamente in questi parametri.

Gli organizzatori del Lions Club ringraziano per il sostegno l'Amministrazione Comunale e la direzione di Cala del Forte oltre, per il contributo, gli sponsor dell'iniziativa San Paolo Invest, Calcestruzzi Val Roya e Tende Novello, dando appuntamento a tutti alla quarta edizione che si terrà, sempre nella stesso luogo, nella primavera 2025.