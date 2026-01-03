Sanremo, sabato all’insegna del rock in centro (Foto)

Sanremo propone un pomeriggio dedicato al rock and roll delle origini. Oggi, sabato, a partire dalle ore 17, in Piazza Colombo è in programma il concerto dei Fonzarelli’s, trio musicale che ripropone il rock and roll degli anni ’50.

In contemporanea, sul palco allestito in Piazza Mameli, si terrà uno spettacolo tributo a Elvis Presley, icona mondiale e figura centrale nella storia della musica rock.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Fare Musica e rientra nel calendario di eventi promosso dal Comune di Sanremo, rivolto a turisti e residenti, con l’obiettivo di animare la città attraverso proposte musicali di qualità.