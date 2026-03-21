Sanremo celebra la musica napoletana con il primo Premio Internazionale Roberto Murolo al Teatro del Casinò

Sabato 28 marzo alle ore 18.00 il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ospiterà un evento unico che intreccia storia, cultura e musica italiana. In occasione del primo Premio Internazionale Roberto Murolo, la prestigiosa Orchestra Sinfonica di Sanremo, in collaborazione con il Comune di Sanremo, il Casinò, la Fondazione Roberto Murolo e Napulitanata, renderà omaggio alla grande tradizione musicale napoletana. L’iniziativa, curata dalla Fondazione Roberto Murolo con l’apporto del Casinò di Sanremo e della Fondazione Orchestra Sinfonica, nasce da un’idea di Nando e Mario Coppeto e vuole ricostruire il ponte culturale tra Napoli e la Città dei Fiori, celebrando la memoria di Ernesto e Roberto Murolo a 150 anni dalla nascita del poeta napoletano.

Roberto Murolo, Maestro indiscusso della canzone napoletana, ha ereditato e valorizzato la tradizione iniziata dal padre Ernesto, già protagonista del “Festival partenopeo di canti, tradizioni e costumi” organizzato al Casinò di Sanremo tra il 24 dicembre 1931 e il 1° gennaio 1932. L’evento storico, voluto dal gestore napoletano del Casinò Luigi De Santis, rappresentava un’occasione di diffusione della canzone napoletana classica al nord Italia. Il legame tra la cultura partenopea e Sanremo ha radici profonde e questo premio intende riscoprirlo e valorizzarlo, grazie alla collaborazione tra Comune di Sanremo, Casinò di Sanremo, Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Fondazione Murolo, con il patrocinio del Comune di Napoli, di Napoli Città Metropolitana e di Napoli Città della Musica.

Queste le parole del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: “Innanzitutto un doveroso ringraziamento alla città di Sanremo che ha deciso di accogliere il Premio Internazionale Roberto Murolo. Parlare di Roberto Murolo significa parlare di uno dei grandi ambasciatori della musica napoletana nel mondo. Un grandissimo artista, un grandissimo talento che fa parte del patrimonio culturale della nostra città, ma anche dell'Italia intera. Ed è anche un'occasione per un ringraziamento alla Fondazione Roberto Murolo per il lavoro di promozione, di conservazione della memoria, di racconto del grande talento del Maestro Murolo e della spinta che portava avanti anche nei confronti delle giovani generazioni di musicisti."

“Il Comune di Sanremo sostiene con piacere quest’iniziativa che valorizza il legame storico e culturale tra la nostra città e la tradizione musicale napoletana. Il Premio Internazionale Roberto Murolo rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire le radici di questo dialogo artistico, proiettandolo al contempo verso il futuro. Eventi come questo rafforzano il ruolo di Sanremo come punto di riferimento per la musica a livello nazionale e internazionale, promuovendo al tempo stesso i giovani talenti e la grande eredità della canzone italiana attraverso la partecipazione della prestigiosa Orchestra Sinfonica di Sanremo”, dichiarano il Sindaco di Sanremo avv. Alessandro Mager, l’assessore al Turismo avv. Alessandro Sindoni e l’assessore alla Cultura avv. Enza Dedali.

“Ricordando quel nostro illustre passato che 95 anni fa portò nelle nostre sale il teatro, la musica, la danza napoletana, abbiamo voluto creare un evento che legasse passato e presente, guardando al futuro. E’ stata ratificata la convenzione con Fondazione Murolo e quindi è stato concretizzato il progetto di omaggiare la famiglia Murolo che tanto ha dato a livello nazionale ed internazionale alla musica italiana. Il premio internazionale Murolo a Sanremo viene organizzato con queste finalità: rinsaldare un legame che è sempre esistito con la nostra azienda e al tempo stesso creare uno strumento di valorizzazione di artisti affermati ed emergenti che si dedicano a portare avanti questa importante espressione musicale. Il progetto si è concretizzato con Fondazione Orchestra Sinfonica, eccellenza della città di Sanremo, che lega tutti i soggetti impegnati nella sua realizzazione e in cui crediamo. Ci permette, infatti, di far rivivere una parte del nostro passato, condividendolo con il tessuto culturale e sociale della terra campana, culla di una parte della nostra migliore espressione musicale.” afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.sa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.

“Siamo lieti che il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo possa ospitare e portare in città una manifestazione di così grande rilievo, dedicata a due figure fondamentali della canzone d’autore italiana. La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo partecipa con piacere a questo appuntamento, contribuendo con la propria presenza musicale alla serata e alla celebrazione di un’autentica icona della tradizione napoletana. Si tratta di un’importante occasione di collaborazione con il Teatro e con il Comune, che conferma il ruolo di Sanremo come ‘Città della Musica’: un luogo privilegiato per eventi di qualità e di respiro nazionale, capaci di intrecciare musica, cultura e memoria”, dichiara il Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo avv. Filippo Biolé.

“Ospitare il Premio nel medesimo luogo non è solo un omaggio filiale – afferma Mario Coppeto, Presidente della Fondazione Roberto Murolo – ma l’affermazione di una neutralità geografica necessaria per posizionare la canzone napoletana nel panorama musicale globale. Sanremo è il luogo dove il passato profetico di Ernesto incontra la consacrazione definitiva di Roberto”.

La scelta del Casinò di Sanremo come sede non è solo prestigiosa, ma storicamente significativa. Fu proprio qui, nel Natale del 1931, che Ernesto Murolo ebbe la visione di portare la canzone napoletana fuori dai confini naturali, grazie al sostegno del direttore Luigi De Santis. Il 2026 segna un anniversario straordinario: 150 anni dalla nascita di Ernesto Murolo, 95 anni dal festival storico e 25 anni dalla nascita della Fondazione Roberto Murolo. La serata di gala del 28 marzo alle ore 21.00 vedrà alternarsi sul palco premiati e ospiti simbolo dell’eccellenza musicale italiana e internazionale.

Durante la serata saranno conferiti quattro prestigiosi riconoscimenti:

- Premio alla Carriera

- Premio Mida – all’artista che ha “contaminato” la canzone napoletana

- Targa Nando Coppeto – a manager, produttore e promotore della canzone napoletana

- Premio Internazionale Roberto Murolo – Casinò di Sanremo

Questi premi testimoniano come l’eredità di Roberto Murolo continui a influenzare le nuove generazioni, confermando che la canzone napoletana non è un reperto del passato, ma un linguaggio vivo, capace di dialogare con il mondo intero.