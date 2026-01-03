Speciale weekend in attesa della Befana tra musica, palcoscenici e tradizioni che animano la Riviera

Dopo le celebrazioni della notte di San Silvestro e l'ingresso nel nuovo anno, il fine settimana che ci separa dalla Befana è un'occasione imperdibile per continuare a festeggiare con eventi dedicati a tutta la famiglia. Sanremo, Imperia, Bordighera, e molte altre località della Riviera offrono un mix di spettacoli, concerti natalizi e iniziative che rendono questo periodo ancora più speciale. Ecco un’anteprima di quello che ci attende, con una carrellata di appuntamenti da non perdere.

Il teatro come protagonista: omaggi, burattini e satira pungente

Il sipario si apre sabato 3 gennaio a Sanremo, dove il Teatro dell’Opera del Casinò ospita alle 17.00 “Modugno tra cielo e terra”. Un viaggio narrativo e musicale firmato da Davide Mancini, con la voce di Peppe Voltarelli e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. Un omaggio elegante e intenso a uno dei padri della canzone italiana.

Nello stesso pomeriggio, ma nell’entroterra, Diano Castello accoglie alle 15.00 in Piazza Clavesana “Testafina salva il Natale”, spettacolo di burattini che porta i bambini in un’avventura alla ricerca di Babbo Natale, tra figure della tradizione come Gianduja e Testafina.

Il teatro torna in scena domenica 4 gennaio a Bordighera, dove alle 18.00, al Palazzo del Parco, Paolo Rossi e Caterina Gabanella presentano “Operaccia Satirica – Onora i padri e paga lo psicologo”, accompagnati dalle musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila e Alex Orciari. Una chiusura di weekend dal sapore ironico e corrosivo.

La musica attraversa la Riviera con fanfare, gospel, classica e atmosfere natalizie

Il sabato si apre con note delicate al Mercato Annonario di Sanremo, dove alle 10.30 il duo “Pianoforte e voce” accompagna il risveglio della città. Nel pomeriggio, le vie del centro storico si animano grazie al Duo Beat Less, che alle 16.30 porta musica dal vivo in via De Benedetti, mentre la fanfara urbana Bandakadabra invade Coldirodi con il suo spettacolo itinerante delle 17.00, trasformando la frazione in un piccolo palcoscenico a cielo aperto. La rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” prosegue con un doppio appuntamento, sempre alle 17.00, tra Piazza Colombo e Piazza Borea d’Olmo, mentre poco dopo, alle 17.30, la parata luminosa “Les Mongolfieres” attraversa il centro cittadino con un’atmosfera sospesa tra musica e magia.

Più a levante, Diano Marina propone alle 16.00 un intenso Concerto Gospel del Double Trust Choir nell’Oratorio SS. Annunziata, mentre in Piazza Martiri della Libertà Gianni Rossi scalda il pubblico con “Balliamoci le festività”. Nell’entroterra, la Chiesa Parrocchiale di Torria, frazione di Chiusanico, si riempie alle 15.30 delle sonorità del Concerto d’Organo della maestra Tiziana Zunino.

La domenica prosegue sulla stessa scia musicale: nel pomeriggio a Sanremo, alle 15.30, il violino di Davide Laura risuona in Piazza Eroi Sanremesi, mentre la Bandakadabra torna a farsi sentire alle 17.00, questa volta nella frazione di Poggio. Alla stessa ora, l’Ex Oratorio Santa Brigida ospita l’intrattenimento dell’Associazione Musicale G.B. Pergolesi, mentre in Piazza Borea d’Olmo il pianista Massimo D’Alessio offre un’esibizione dal vivo. La rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” chiude la giornata alle 17.30 con un nuovo appuntamento in via Matteotti, all’angolo con via Corradi.

Il calendario musicale si arricchisce anche lungo la costa: a San Bartolomeo al Mare, alle 21.00, la Chiesa della Divina Misericordia ospita il Concerto di Buon Anno della Piccola Orchestra San Giorgio e del Coro Giovani Voci San Giorgio. Cervo celebra l’Epifania con la premiazione del concorso “Seguendo la Stella” e con il concerto “Stella Splendens” del Trio Mormorè alle 15.30, tra arpe celtiche, flauti, ghironde e un brindisi finale. La giornata si chiude con due appuntamenti nell’entroterra: alle 19.00 il Coro Nova Tempora porta il suo concerto natalizio nella Chiesa di Sant’Antonio Abate a Dolceacqua, mentre alle 17.00 la rassegna “Note e Canti per Gloria” propone a Montegrosso Pian Latte l’esibizione della Corale Stella Alpina di Ormea, diretta da Sara De Nardi.

La Befana si avvicina con feste, mercatini e tradizioni



La giornata di sabato si apre a Imperia, dove la “Befana Imperiese” anima fin dal mattino il centro cittadino con musica, shopping, distribuzione di caramelle e la tradizionale Merenda della Befana al Bar Ligure, tra panettone e convivialità. Poco più a ponente, Bordighera prosegue con la decima edizione della “Christmas Quest – speciale Epifania”, che dalle 10 alle 19 porta famiglie e visitatori lungo corso Italia tra giochi, iniziative e atmosfera festiva. Il pomeriggio di Ospedaletti si colora invece di artisti di strada con lo spettacolo itinerante delle 15.30, mentre la serata si apre al cielo con “La Luna sul Mare 2026”, osservazioni astronomiche guidate sulla pista ciclabile. A Diano Marina continua per tutta la giornata “Il Paese dei Balocchi”, con gonfiabili e giochi che trasformano l’area del Molo delle Tartarughe in un grande parco divertimenti per i più piccoli.

Il giorno successivo, domenica, la Riviera si risveglia con la lunga Befana Bordigotta, che dalle 8.30 alle 19.30 porta dolci, bevande calde, musica e attrazioni per bambini nelle vie del centro di Bordighera, mentre la Christmas Quest prosegue il suo percorso festivo. Ad Arma di Taggia, via Queirolo si riempie di bancarelle e iniziative per “La Befana in via Queirolo”, mentre in Piazza Tiziano Chierotti la tradizione si rinnova con “La Befana vien dal Mare”, tra animazione e atmosfera marinara. San Lorenzo al Mare dedica il pomeriggio ai più piccoli con una festa sulla Piazza sul Mare, tra animazione, cioccolata e dolci. Sul litorale di Diano Marina, infine, i Giardini tra il Molo delle Tartarughe e il porto ospitano per tutta la giornata il mercatino “Aspettando la Basara (Befana)”, con hobbisti e creatori di opere dell’ingegno.



Gli altri appuntamenti del weekend



Il sabato pomeriggio porta a Sanremo un momento dedicato ai più piccoli: alle 15.30, nelle sale del Museo Civico di Palazzo Nota, prende vita il laboratorio artistico “Disegni a stampo”, un’occasione creativa a ingresso libero che permette ai bambini di sperimentare tecniche e materiali in un contesto culturale. La domenica si apre invece con un tuffo nella tradizione: alle 10.30, le vie del centro sanremese si riempiono dei colori e dei suoni della Banda Folkloristica Canta e Sciuscia, che attraversa la città portando con sé l’atmosfera festosa del periodo. Poco più tardi, a mezzogiorno, Imperia rinnova il suo appuntamento più goliardico con il Cimento Invernale alla Spiaggia d’Oro: un bagno fuori stagione animato da Gianni Rossi, con premi, panettone e cioccolata calda per tutti i partecipanti. La giornata prosegue con un momento dedicato alla cultura: alle 17.00, Ospedaletti ospita un nuovo incontro della rassegna letteraria “Il Festival delle Ragazze”. Nella sala eventi La Piccola, Flavia Trupia presenta il suo libro “Prendiamo la parola! La retorica dalla parte delle donne”, un dialogo aperto sul linguaggio, il potere delle parole e la loro forza nel raccontare il mondo.

Luna Park e Wonderland On-Ice: il cuore festoso di Sanremo

Il weekend si chiude con le due grandi attrazioni che illuminano le feste sanremesi. Il Luna Park dei Fiori, tra Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, è aperto sabato dalle 15.00 alle 24.00 e domenica dalle 10.30 alle 24.00, proseguendo fino all’11 gennaio. Wonderland On-Ice, la grande pista di pattinaggio sul solettone di Piazza Colombo, accoglie il pubblico sabato dalle 15.30 alle 23.00 e domenica dalle 10.30 alle 24.00, fino al 6 gennaio.



Con questi eventi, il fine settimana di Sanremo, Imperia e dintorni è un’occasione perfetta per concludere l’anno con un sorriso e dare il benvenuto alla Befana tra musica, magia e tradizione.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

