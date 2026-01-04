"Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania" anima corso Italia (Foto)

Stand di artigianato, mercatino enogastronomico, golosità delle feste, spettacoli, eventi, laboratori e giochi per bambini. Ha preso il via ieri la decima edizione di "Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania" in corso Italia in vista della festività della Befana.

Cittadini e turisti nel corso della giornata si sono aggirati tra i vari stand per fare shopping di prelibatezze e prodotti vari mentre i più piccini hanno partecipato a “La coccinella del buon augurio”, laboratorio a cura di Robirò Small Lab & Delfi asd, e hanno ammirato “Incantesimo delle feste”, spettacolo con il Duo KiDa con equilibrismo, giocoleria e un pizzico di follia.

Oggi, domenica 4 gennaio, dalle 9 alle 19 vi sarà la 33a edizione Befana Bordigotta e giochi gonfiabili in corso Italia, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 verrà proposto “Il topolino mangiacaramelle!”, laboratorio a cura di Robirò Small Lab & Delfi asd, alle 11 si esibirà l'Orchestra filarmonica giovanile Città di Ventimiglia in uno spettacolo itinerante e poi la Befana arriverà sui trampoli mentre alle 15 ci saranno Miss-Spavento e Miss-Scordo in giro con musica e sorprese.

Lunedì 5 gennaio dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 vi saranno “Cuciamo insieme la calzetta della Befana”, laboratorio a cura di Robirò Small Lab & Delfi asd, mentre alle 15 si terrò “Uno spettacolo coi fiocchi” e L’elfo “Squilibrio” tra giocoleria, magia e comicità.

Martedì 6 gennaio dalle 10 la Befana aspetterà i più piccini nella sua casa per consegnare dolci e carbone ai presenti, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 vi sarà “L’angioletto della gentilezza”, laboratorio a cura di Robirò Small Lab & Delfi asd mentre alle 15,30 andrà in scena Magic Dance Show a cura DAP Ballet.

Tutti i giorni sono previsti "Una calza anche per noi", “La pesca magica di befana Mirtilla!” Trova il tappo giusto per vincere un prezioso bottino! a cura del Gattile di Ventimiglia, “La Piazza dei Balocchi” a cura di Microcirco con cavallini a pedali, giochi di una volta, e il nuovissimo giro in vespetta, La fantastica “macchina dei colori” del maestro Raffaele.