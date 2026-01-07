Epifania, dolcetti e caramelle: la Befana arriva a Ventimiglia (Foto)

La Befana arriva a Ventimiglia. Nel giorno dell'Epifania, la 'vecchierella' a bordo della sua scopa è giunta in vari punti della città per donare a grandi e piccini dolcetti, caramelle e un po' di allegria.

Al mattino ha fatto visita alla chiesa di Sant'Agostino, al bar Canada, al Chocolat caffè, al supermercato Conad a Latte, a Villa Eva, al bar in frontiera e al ristorante Pasta e Basta davanti a Cala del Forte per consegnare dolci e caramelle anche ai clienti e augurare a tutti "buona Epifania".

Nel pomeriggio la Befana, interpretata da Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia, invece, si è recata nel centro storico. Musica, sbandieratori, giochi, racconti, storie a tema con premi e regali hanno animato la città alta. I presenti hanno, inoltre, potuto degustare cioccolata calda, dolci, caramelle, crepe, poc corn, frittelle e prodotti tipici calabresi. L'evento è stato organizzato dall'associazione culturale Borgo d'Arte a Ventimiglia, dalla pasticceria Romano a Ventimiglia Alta e dal sestiere Ciassa.