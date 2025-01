Sanremo: tavolo del turismo e Amministrazione per la promozione della città, approvata una spesa di 60mila euro

Costerà quasi 60mila euro la promozione sul proprio sito web e sui social network del Comune di Sanremo. La decisione è stata presa dall’Amministrazione Mager, dopo la riunione con il tavolo del turismo.

Il progetto è stato approvato nel mese scorso e prevede la promozione e la comunicazione della città, oltre alla gestione del sito web e dei social media del Comune di Sanremo. Nella spesa prevista, per l’intero 2025, è presente la gestione della pubblicità su internet per 48mila euro, che arrivano a oltre 58mila, per la conferma dei domini sul web e lo spazio di hosting.

Per Sanremo, come per tutte le località turistiche, è diventata fondamentale la promozione sul web e sui social e il tavolo del turismo ha da tempo approvato la scelta, visti anche i risultati. Negli ultimi mesi, infatti, sono decisamente aumentati gli arrivi degli stranieri e le promozioni, mirate per alcuni paesi europei ed extraeuropei, hanno visto arrivare molti turisti da quelli scelti per la pubblicità.

Una promozione, quella approvata dall’Amministrazione comunale matuziana, che spazierà per tutto l’anno, pubblicizzando la località in modo istituzionale ma anche con promozioni mirate e legate ad eventi particolari che verranno organizzati nel 2025.