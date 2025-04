Turismo: giunta regionale approva programma dei cammini religiosi nei parchi naturali della Liguria

La giunta regionale della Liguria, su proposta dell'assessore al Turismo Luca Lombardi e del vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Parchi Alessandro Piana, ha approvato il programma dei cammini religiosi nei parchi naturali della Liguria in occasione della duplice ricorrenza costituita dal Giubileo 2025 e dal trentennale della legge quadro sui Parchi della Liguria.



Dalla cattedrale di San Lorenzo al Gesù Redentore, dal Cammino dei santuari del mare al Cristo del Saccarello, protettore delle Alpi occidentali: si tratta di 14 proposte elaborate da Regione Liguria e Sistema dei Parchi che mettono in connessione gli itinerari della fede con il patrimonio storico-ambientale e culturale delle aree protette. Di questi ben 10 consentono di accedere alle ‘Porte Sante’ individuate con decreto vescovile per ciascuna delle 7 Diocesi che compongono la Regione Ecclesiastica ligure. Tutte le escursioni sono gratuite e i partecipanti saranno accompagnati da guide ambientali ed escursionistiche.



“Nell'ottica di sviluppare questo settore del turismo, attento a fede e spiritualità, diamo il via a uno straordinario calendario che inizierà il 27 aprile con il cammino del Tigullio e si concluderà l'8 agosto con l'ascesa al Monte Saccarello nell'estremo ponente – afferma l'assessore al Turismo Luca Lombardi -. Questi itinerari permetteranno di intraprendere un cammino che connette santuari, chiese, luoghi di ricovero dei viandanti, cappellette rurali facendo toccare con mano tutta la complessità e il fascino del lungo cammino della Chiesa ligure sul filo dei secoli. Chi percorrerà questi itinerari si troverà circondato da paesaggi mozzafiato che solo la Liguria, terra in cui mare e monti si sfiorano, sa offrire”.



“Il Giubileo del 2025 nei Parchi naturali della Liguria è un’occasione straordinaria per unire spiritualità, cultura e tutela del nostro patrimonio ambientale. Grazie a un calendario di 14 itinerari che attraversano i parchi regionali e le aree protette, offriamo a cittadini e pellegrini un’esperienza immersiva tra fede e natura, valorizzando la nostra terra con un turismo sostenibile e consapevole - dice Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Parchi -. Oltre a celebrare il Giubileo questo programma mette in luce il trentennale della legge quadro sui Parchi, riaffermando il ruolo centrale delle nostre aree protette nella valorizzazione del territorio. Un ringraziamento speciale va a tutti gli enti coinvolti, dalla Regione Liguria alle Diocesi, fino ai tanti volontari che renderanno questi cammini un’esperienza indimenticabile”.



IL DETTAGLIO DEGLI ITINERARI



Arcidiocesi di Genova

1) 11 Maggio - Il Cammino dei Santuari del mare

Pellegrinaggio dal Santuario N.S. del Gazzo al Santuario N.S. della Guardia



2) 24 giugno- Genova faro della cristianità

Primo miglio della Via Postumia e Cammino di Sant’Agostino

1° Gruppo - Dalla Cattedrale di San Lorenzo al primo miglio della via Postumia

2° Gruppo - Dalla Chiesa di S. Maria della Cella (Ge-Sampierdarena) al parco urbano delle Mura lungo la Via di Sant’Agostino



Diocesi di Tortona

3) 29 Giugno - Pellegrinaggio alla “montagna dei genovesi”

Da Casa del Romano a S. Pietro in Antola; dal Passo dell’Incisa a S.Pietro in Antola

1° Gruppo - Dalla località Casa del Romano (Fascia) a San Pietro in Antola

2° Gruppo - Dal Passo dell’Incisa (Crocefieschi) a San Pietro in Antola



4) 7 settembre - Dalla “chiesa scomparsa” a S. Maria Assunta lungo l’antica Via Patranica

Itinerari in Val Trebbia fra storia e devozione: anello attorno al Santuario di N.S. di Montebruno

Diocesi di Chiavari



5) 27 Aprile - Cammino religioso del Tigullio: da Recco a Santa Margherita Ligure

Da N.S. del Suffragio alla Chiesa Millenaria e San Lorenzo della Costa



6) 4 maggio - Le meraviglie del creato dalla vetta del Monte Rosa

La via Crucis al Santuario di Nostra Signora di Montallegro di Rapallo



7) 6 luglio - Luoghi di culto in Valle Sturla nel parco dell’Aveto.

Dall’Abbazia di Borzone al villaggio scomparso di Licciorno con la chiesa di San Martino.



8) 2 giugno - L’anello dei Fieschi e la memoria dei Papi

Dalla Basilica dei Fieschi alla strada delle lavagnine lungo un antico percorso romano



Diocesi della Spezia-Sarzana-Brugnato

9) 22 giugno - Visita alla concattedrale dei Santi Pietro, Lorenzo e Colombano a Brugnato.



10) 13 Luglio - Tracce di medioevo lungo la Via Francigena nel centro storico di Sarzana.

Tappa ligure della via di pellegrinaggio per la Porta Santa



Diocesi di Savona-Noli

11) 11 maggio - Santuario della Madonna della Guardia di Varazze.

Un balcone sul Mar Ligure tra natura e cultura



Diocesi di Albenga-Imperia

12) 8 giugno - Testimonianze paleocristiane nella Liguria di Ponente

Percorsi della devozione lungo la Via Iulia Augusta e il cammino di San Martino di Tour



13) 15 giugno - Dal Parasio al Santuario di N.S. Montegrazie.

Luci sul medioevo nel Ponente ligure



Diocesi di Ventimiglia-Sanremo

14) 3 agosto - L’abbraccio del Cristo redentore.

Sullo Sciacarée per rendere omaggio all’Anno Santo e al Beato Tommaso Reggio