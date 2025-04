Carceri, Berrino (FdI): "Minacce a Delmastro confermano suo prezioso lavoro"

“Desidero esprimere piena solidarietà al collega e amico Andrea Delmastro, vittima di minacce gravi da parte di alcuni detenuti mafiosi e camorristi. Questo nuovo episodio di idiosincrasia di ambienti criminali nei confronti di un esponente dell’Esecutivo dimostra che il lavoro che sta conducendo il governo Meloni in favore della legalità procede nella giusta direzione. Conosco bene Delmastro e so che queste minacce non fanno altro che incoraggiarlo a proseguire il suo prezioso impegno”. Così in una nota il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.