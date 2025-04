Regione, Natale e Ioculano (PD): "La riorganizzazione della direzione fa acqua da tutte le parti"

“Informazione di servizio per Bucci: nelle pubbliche amministrazioni gli enti parlano attraverso gli atti. Prima di fare un bando bisogna avere una delibera che lo approvi, altrimenti ci pensa la giustizia a far rispettare la legge. Cosa che crediamo che puntualmente avverrà. Ieri è stata presentata la delibera per la riorganizzazione della direzione regionale con i nominativi dei nuovi direttori. Noi, che non siamo veggenti, li avevamo indovinati tutti, perché erano già stati resi pubblici con un comunicato dalla stessa Giunta. Peccato che poi quella delibera non è stata mesa in votazione in giunta, perché? Ci domandiamo? Questa riorganizzazione ha più buchi di un colabrodo. Per evitare problemi all'ente e agli atti che verranno compiuti, chiediamo di sospendere tutto e ripartire da zero. Anche in Liguria vige il diritto italiano e non sempre chi prende le scorciatoie arriva primo. Spesso finisce contro un muro”, così i consiglieri regionali Davide Natale ed Enrico Ioculano su riorganizzazione direzione regionale