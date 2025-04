Fratelli d’Italia domani in piazza a Sanremo per raccontare i risultati sul turismo

Fratelli d’Italia torna ancora una volta in piazza per incontrare i cittadini e raccontare, con trasparenza e concretezza, i risultati ottenuti sul fronte del turismo.

Ad annunciarlo è il Coordinatore cittadino Antonino Consiglio: “Il dialogo con il territorio è per noi fondamentale. Sabato saremo in Via Escoffier per condividere con la cittadinanza e con gli operatori del settore turistico i frutti del lavoro svolto dal nostro Governo e dal Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia. Un’occasione importante, anche alla luce della recente nomina del nostro assessore regionale Luca Lombardi, che rafforza il nostro impegno in un comparto strategico per la Liguria e per tutto il Paese.”

Nel corso dell’iniziativa sarà distribuito un opuscolo informativo che raccoglie tutte le principali misure, provvedimenti e riforme attuate: incentivi, detassazioni, fondi per imprese e territori, iniziative per la valorizzazione del patrimonio turistico e molto altro. “Sarà un momento di ascolto e confronto – aggiunge Consiglio – in particolare con chi lavora ogni giorno nel mondo del turismo, a cui racconteremo con precisione quanto è stato fatto e quanto ancora vogliamo costruire.”

All’evento saranno presenti: Il senatore Gianni Berrino, l’assessore regionale al turismo Luca Lombardi, la consigliera regionale Veronica Russo, la consigliera comunale Elisa Balestra, Il responsabile regionale agricoltura Graziano Pedante, il vice coordinatore Stefano Bottero, insieme a il direttivo cittadino e la segreteria di Fratelli d’Italia. L’appuntamento è per domani, dalle 15 alle 19 in via Escoffier a Sanremo, di fronte alla statua di Mike Bongiorno.