Triora: Consiglio comunale sulla presenza dei lupi, il Sindaco "Non vogliamo la loro estinzione ma una regolamentazione (Video)

“Il problema grave è la ‘confidenzialità’ del lupo con l’uomo. Con questo non voglio dire che si debba aprire la caccia all’animale ma si deve preservare la sicurezza dei cittadini. Non possiamo tollerare che i lupi siano vicini alle scuole, ai giochi dei bambini o nel centro del paese”.

Sono le parole del Sindaco di Triora, Massimo Di Fazio, al termine del Consiglio comunale del piccolo centro della Valle Argentina incentrato sulla presentazione del progetto di restyling dell’albergo Redentore di Monesi e sui problemi derivanti dalla massiccia presenza di lupi sul territorio. “Spero che, in futuro, possa ricevere una risposta dagli enti preposti – prosegue Di Fazio – che possano fermare l’espansione dei lupi nei centri abitati. Il pericolo viene confermato da uno studio che ci arriva dal Canada e che ho presentato oggi nel corso dell’assise. Dobbiamo solo adottare la Legge già presente, come viene fatto in tutta Europa. In Francia, ad esempio, sono stati decisi gli abbattimenti di una parte degli animali, ma dobbiamo solo fare in modo che venga migliorata la sicurezza”.

Di Fazio ha confermato di non conoscere il numero dei lupi presenti sul territorio ma ha confermato che, solo nel 2024, sono stati uccisi più di 150 animali degli allevamenti: “Tutti a Triora sono spaventati – prosegue Di Fazio – perché i lupi di oggi non scappano quando incontrano l’uomo. Noi non dobbiamo farli estinguere come nell’800 ma serve una regolamentazione della specie. A tutela delle persone e del lupo stesso, che va salvaguardato”.

Nel corso del Consiglio comunale è stato confermato che il Comune di Triora ha vinto un bando da 540mila euro, per una progettazione importante alla quale comparteciperà il Comune per 28mila euro che riguarda l’albergo ‘Redentore’ di Monesi. Si tratta del primo lotto, che riguarda la demolizione della struttura e, successivamente, il secondo riguarderà la riqualificazione dell'area. Contemporaneamente sarà riqualificato il rio che passa vicino alla vecchia pista di pattinaggio e che ha creato grossi problemi alla seggiovia. Si tratta di un progetto, in questo caso, da 1,2 milioni di euro.

(Foto e video di Christian Flammia)