Eventi | 03 gennaio 2026, 12:41

Caramelle e cioccolata calda, a Vallecrosia torna lo "Sbarco della Befana" (Foto)

Evento promosso dall'associazione Pescatori Amici del Mare con il patrocinio del Comune

A Vallecrosia torna lo "Sbarco della Befana". Andrà in scena domani, il 4 gennaio, alle 14.30 sul lungomare.

L'evento è promosso dall'associazione Pescatori Amici del Mare ed è patrocinato dal comune di Vallecrosia. "Il 4 gennaio, a partire dalle 14.30, organizziamo lo sbarco della Befana" - fa sapere Emanuele Luccisano, presidente dell’associazione Pescatori Amici del Mare di Vallecrosia - "Ci saranno caramelle confezionate nella tradizionale calza per tutti i bambini".

L'imbarcazione della 'vecchierella’ che consegnerà caramelle ai bambini partirà dalla sede dell'associazione Pescatori Amici del Mare e sbarcherà sulla spiaggia di fronte all'ex ristorante Casablanca. "Desideriamo ringraziare tutti i partecipanti all’evento tra cui i dipendenti dell'Eurospin, il Conad, il Despar e la Balena Bianca di Vallecrosia, che offrirà una cioccolata calda a tutti i presenti" - sottolinea Luccisano - "Un ringraziamento va anche alla mia associazione per essere sempre presente".

Elisa Colli

