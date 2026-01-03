 / Eventi

In programma musica, giochi, racconti, storie a tema con premi e regali

Musica, giochi, racconti, dolcetti e caramelle: la Befana arriva a Ventimiglia Alta (Foto)

La Befana arriva a Ventimiglia Alta. Martedì 6 gennaio alle 14 verrà proposto nel centro storico un pomeriggio per i bambini insieme alla Befana.

In programma musica, giochi, racconti, storie a tema con premi e regali. "La bellissima Befana donerà a tutti i bambini presenti dolcetti e caramelle" - dicono gli organizzatori.

L'evento è organizzato dall'associazione culturale Borgo d'Arte a Ventimiglia, dalla pasticceria Romano a Ventimiglia Alta e dal sestiere Ciassa. "Un pomeriggio di divertimento per grandi e piccini" - affermano gli organizzatori - "Vi aspettiamo numerosi".

Elisa Colli

