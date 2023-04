Tennis: il sanremese Matteo Arnaldi fermato a un passo dagli ottavi di finale dell' Atp Masters 1000 di Madrid

Svanisce il sogno del sanremese Matteo Arnaldi, di approdare agli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 Madrid, sconfitto sulla terra rossa della capitale spagnola un atleta di casa, Jaume Munar, numero 88 al mondo. Un vero peccato, perché Arnaldi aveva dimostrato di potersi imporre, soprattutto nel primo set, quando lo spagnolo era rimasto a tratti annichilito dal gioco arioso, variegato e preciso del matuziano.

Un gioco che, però, non è riuscito a produrre per il secondo e terzo set, calando alla distanza ed evidenziando errori di inesperienza, dettati anche dalla sua giovane età. Alla fine esce sconfitto con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-1 in poco più di due ore di gioco.

Arnaldi si è presentato sul campo n° 3 del Mutua Madrid 2023, dopo aver superato due turni del tabellone di qualificazione e dopo aver battuto due giocatori non facili, a partire dal francese Paire e in particolare l n° 4 al mondo, Casper Ruud.

L’inizio del match è totalmente da dimenticare per il tennista matuziano che, forse con un po’ di emozione non riesce a imporre il proprio gioco e perde il primo game. Ma, dopo l’1-0 a favore del giocatore di casa, Arnaldi riprende in mano le redini della partita e non sbaglia quasi nulla per quattro game, andando sul 4-1 e inanellando ben 13 punti a zero contro l’iberico. Le schermaglie di fine set, portano i due giocatori a mantenere i propri servizi e Arnaldi lo chiude meritatamente sul 6-3.

Il secondo comincia allo stesso modo del primo e Munar si aggiudica il primo game, ma sul suo servizio. Questa volta Arnaldi non riesce a reagire e lo spagnolo ne approfitta andando sul 4-1. La reazione del matuziano c’è ma ormai il set sembra indirizzato: Arnaldi prova a fare il contro break ma non c’è nulla da fare e si va al terzo, con la vittoria della seconda partita per lo spagnolo con il punteggio di 6-3.

L’inizio del terzo set è figlio del secondo, con Arnaldi che è calato sulle prime di servizio e anche sul piano fisico mentre Munar cerca di spezzargli il ritmo con qualche scorrettezza, consentita dall’arbitro. Ma non solo quello, visto che la grande qualità di gioco del primo set non si vede più nei colpi di Arnaldi e Munar ne approfitta portando a casa due nuovi break, andando sul 4-1. La partita finisce praticamente qui, con lo spagnolo che tiene il servizio e poi strappa nuovamente il servizio al matuziano, chiudendo sul 6-1, nonostante cinque match point annullati.

Per Arnaldi comunque un risultato da non sottovalutare a Madrid, arrivato dopo una vittoria in un torneo challenge e al termine di una settimana dura sul piano fisico, visto che è dovuto partire dalle qualificazioni. Ci sarà tempo per il 22enne sanremese, che a Madrid ha dimostrato di avere davanti una carriera particolarmente interessante.