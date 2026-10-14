Vallecrosia al Mare, castagnata e mercatino del volontariato nella parrocchia di San Rocco (Foto)

Castagnata e mercatino del volontariato a Vallecrosia al Mare. L'appuntamento sarà domenica 1° novembre nella parrocchia di San Rocco.

"Dalle 9 vi sarà il mercatino broccante dei volontari" - fanno sapere gli organizzatori - "Le associazioni di volontariato del territorio potranno condividere con i presenti le loro attività".

"Dalle 14 si potranno degustare caldarroste e frittelle di mele" - dicono - "Inoltre, il pomeriggio, rivolto a tutte le famiglie della parrocchia, sarà animato da musica e giochi. Vi aspettiamo!".