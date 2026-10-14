 / Eventi

Eventi | 14 ottobre 2026, 17:55

Vallecrosia al Mare, castagnata e mercatino del volontariato nella parrocchia di San Rocco (Foto)

Previsti caldarroste, frittelle di mele, musica e giochi

Vallecrosia al Mare, castagnata e mercatino del volontariato nella parrocchia di San Rocco (Foto)

Castagnata e mercatino del volontariato a Vallecrosia al Mare. L'appuntamento sarà domenica 1° novembre nella parrocchia di San Rocco.

"Dalle 9 vi sarà il mercatino broccante dei volontari" - fanno sapere gli organizzatori - "Le associazioni di volontariato del territorio potranno condividere con i presenti le loro attività".

"Dalle 14 si potranno degustare caldarroste e frittelle di mele" - dicono - "Inoltre, il pomeriggio, rivolto a tutte le famiglie della parrocchia, sarà animato da musica e giochi. Vi aspettiamo!".

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium