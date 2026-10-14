Vallecrosia al Mare, veglia missionaria a San Rocco: sarà presieduta dal vescovo Suetta

Veglia missionaria a Vallecrosia al Mare. Si terrà venerdì 16 ottobre alle 20.45 nella parrocchia di San Rocco in preparazione della 100ª Giornata Missionaria Mondiale, che quest’anno ha per tema "Uno in Cristo, uniti nella missione", prevista domenica 18 ottobre.

La veglia missionaria sarà presieduta dal vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta.

La Giornata Missionaria Mondiale fu istituita nel 1926 da Papa Pio XI, su proposta della Pontificia Opera della Propagazione della Fede, e da cento anni richiama ogni comunità cristiana alla preghiera, alla responsabilità e alla solidarietà concreta verso la missione universale della Chiesa.