Sanremo 2026, Conti svela i 30 Big in gara: da Fedez a Patty Pravo, un cast che unisce pop e rap sul palco Ariston

Il direttore artistico Carlo Conti ha svelato oggi l’elenco dei Big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2026. L’edizione si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026 e, rispetto al regolamento standard che prevedeva 26 artisti, Conti ha deciso di ampliare il cast portandolo 30 concorrenti. La rivelazione è arrivata durante l’edizione delle 13:30 del TG1 di oggi, dopo che (per rispetto al lutto seguito alla scomparsa di Ornella Vanoni) l’annuncio era stato posticipato rispetto alla data inizialmente prevista.

Questo l’elenco dei Big: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Dito nella Piaga, Fedez e Masini, Leo Gassman, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravy, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, Lda e Aka 7even, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo

Oltre ai “Big”, al festival arriveranno anche gli artisti della sezione “Nuove Proposte”, selezionati tramite i percorsi Sanremo Giovani e Area Sanremo. “Tanti sapori diversi della musica – ha detto Carlo Conti – e spero di aver fatto una scelta fortunata, sperando di accontentare tutti i gusti musicali per gli spettatori che vivono il Festival come una partita della nazionale”.

Con questo annuncio, prende ufficialmente il via la stagione del Festival: nelle prossime settimane verranno annunciati i titoli delle canzoni e tutti i dettagli del programma.