Sanremo, Spazio 099 selezionato tra le esperienze più innovative della Liguria e protagonista a Milano alla “Conferenza Nazionale sulla Famiglia”

“È stata una vera soddisfazione portare l'esperienza dello Spazio 099 su un palcoscenico nazionale così prestigioso come la Conferenza Nazionale sulla Famiglia, promossa a Milano dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo Spazio 099 non è soltanto uno sportello di assistenza ma un vero e proprio punto di riferimento per la comunità, dove ogni famiglia può trovare ascolto, orientamento e opportunità di crescita. La collaborazione paritaria con il Terzo Settore è la chiave che ci permette di rispondere con efficacia, umanità e flessibilità ai bisogni reali dei nostri cittadini. La recente Conferenza nazionale dedicata ai Centri per la Famiglia, conferma che la strada intrapresa è quella giusta: costruire servizi sempre più vicini alle persone, capaci di connettere famiglie, comunità e istituzioni in una rete di sostegno permanente. Ringrazio la dirigente, dottoressa Simona Donati, il coordinatore del progetto dottor Riccardo Borea, e tutti coloro che tanto si sono adoperati per raggiungere questo traguardo”.

Così interviene il vicesindaco Fulvio Fellegara a proposito dell’importante riconoscimento ottenuto dallo Spazio 099 a Milano: tra le regioni italiane presenti, chiamate a mostrare le realtà più rappresentative e innovative dei rispettivi territori, per la Liguria sono stati invitati Sanremo con lo Spazio 099, Genova, Chiavari e La Spezia.

Per Sanremo, è intervenuta la dottoressa Simona Donati, dirigente del Settore Ambito Sociale 2 Sanremese.

Superando la tradizionale logica del semplice appalto di servizi, lo Spazio 099 nasce da una governance partecipata tra la Pubblica Amministrazione e le realtà del Terzo Settore locali. La sinergia tra risorse comunali, regionali e nazionali, unita alla capacità di ascolto e presenza capillare degli Enti del Terzo Settore, ha permesso di dare vita ad una struttura dinamica, capace di adattarsi alle esigenze reali delle famiglie e di promuovere una presa in carico preventiva, relazionale e di comunità.

Un investimento concreto sul futuro che rispecchia pienamente le indicazioni emerse a Milano, confermandosi come un punto stabile di riferimento per l'intero territorio dell'Ambito e per tutte le famiglie senza distinzioni.