Santo Stefano al Mare: il 17 ottobre Clara De Maria presenta il libro “Mamma, non mettermi a dieta!”

Prosegue a Santo Stefano al Mare l’Autunno Culturale 2026, la rassegna promossa dall’Amministrazione comunale che sabato 17 ottobre, alle ore 17, ospiterà nella Sala Consiliare un incontro dedicato all’educazione alimentare e al benessere di bambini e adolescenti.

Protagonista dell’appuntamento sarà Clara De Maria, dietista che si occupa di nutrizione dal 2005, che presenterà il suo libro “Mamma, non mettermi a dieta!”, pubblicato da Edizioni San Paolo.

Il volume, rivolto a genitori ed educatori, affronta il tema del rapporto con il cibo e con il proprio corpo durante la crescita, proponendo un approccio che supera la logica delle diete restrittive e mette al centro il benessere complessivo della persona.

Attraverso esempi tratti dalla quotidianità familiare e indicazioni pratiche, l'autrice invita a riflettere sull'importanza di sviluppare fin dall'infanzia abitudini alimentari equilibrate, senza trasformare il momento del pasto in una fonte di tensione. Dalla gestione del cibo alle dinamiche che si creano a tavola, il libro approfondisce anche il ruolo degli adulti nell'accompagnare bambini e adolescenti verso una maggiore consapevolezza alimentare.

«Con l’Autunno Culturale vogliamo offrire occasioni di incontro e approfondimento su temi che riguardano da vicino la vita quotidiana delle persone e delle famiglie – dichiara Federico Corradi, consigliere comunale delegato al Turismo e alle Manifestazioni – L’educazione alimentare, soprattutto durante la crescita, è un argomento di grande attualità che coinvolge non soltanto la salute, ma anche il rapporto con sé stessi e con gli altri. La presentazione del libro della dottoressa De Maria rappresenta un’opportunità per riflettere, confrontarsi e acquisire maggiore consapevolezza su un tema importante per il benessere delle nuove generazioni».

Durante l'incontro saranno affrontate anche alcune domande frequenti tra i genitori: è giusto insistere affinché un bambino finisca tutto ciò che ha nel piatto? È utile utilizzare il cibo come premio? Come incoraggiare comportamenti alimentari sani senza creare conflitti durante i pasti?

La presentazione rientra nel calendario dell’Autunno Culturale 2026, che propone incontri con autori, conferenze e momenti di approfondimento per promuovere la cultura e la partecipazione della comunità.

L'appuntamento è per sabato 17 ottobre alle ore 17, nella Sala Consiliare di Santo Stefano al Mare. L'ingresso è libero e gratuito.