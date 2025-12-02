Taggia approva la perizia di variante per l’asilo nido ex Revelli: investimento aggiornato a 1,88 milioni di euro

Il Comune di Taggia ha approvato la perizia di variante per il nuovo asilo nido da realizzare all’interno dell’area delle Ex Caserme Revelli, finanziato con fondi PNRR dedicati agli interventi sull’edilizia scolastica. La perizia è stata votata dalla Giunta comunale nella seduta del 20 novembre scorso e comporta un aumento complessivo del quadro economico dell’opera, che passa da 1.540.000 euro a 1.885.000 euro.

L’intervento riguarda la costruzione della nuova struttura delle Ex Caserme, selezionato nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca del PNRR e finanziato attraverso il programma dedicato ad asili nido e scuole dell’infanzia. La variante approvata include opere complementari e modifiche che permettono di completare la struttura, adeguandola sia alle esigenze progettuali del secondo lotto, sia alle richieste avanzate dagli uffici comunali per migliorare l’utilizzo degli spazi e abbattere le barriere architettoniche.

Il progetto mantiene gli obiettivi prestazionali previsti: classe energetica A2, superficie minima di 620 metri quadrati e capienza di 50 posti. La direzione lavori è affidata all’architetto Alessia Rosso. La Giunta, presieduta dal vicesindaco Espedito Longobardi, ha votato all’unanimità il provvedimento e lo ha dichiarato immediatamente eseguibile, in modo da garantire la prosecuzione dei lavori senza rallentamenti. Il nuovo quadro economico è stato ufficialmente approvato e la perizia diventa parte integrante del progetto.

Con questo passaggio, il Comune entra quindi nella fase operativa finale del cantiere: l’asilo nido resta una delle opere più strategiche del programma di rigenerazione dell’area Ex Caserme Revelli e rappresenta uno degli investimenti più significativi destinati ai servizi per le famiglie e alla crescita dell’offerta educativa sul territorio.